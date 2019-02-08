Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео

Один з уболівальників наймолодшої чемпіонки світу з дзюдо в історії Дарії Білодід виконав для спортсменки скульптуру з пластиліну.

Відео зі своїм творінням скульптор показав у власному Instagram.

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Раніше Спорт 24 повідомляв, що Дарія Білодід претендує на звання "Спортсмен року" за версією 23-ї загальнонаціональної програми "Людина року – 2018".

Також у 2018 році Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу у ваговій категорії до 48 кілограм. В оновленому рейтингу міжнародної федерації дзюдо українська чемпіонка світу впевнено лідирує.

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