Вболівальники "Барселони" будуть здивовані: легендарний Іньєста склав ідеального футболіста
Ексфутболіст "Барселони" Андрес Іньєста визначився із ідеальними портретом гравця. Іспанець включив здібності колишніх напарників по команді Хаві та Мессі, а от гра на другому поверсі та фізичні кондиції дістались від гравців принципових конкурентів.
Андрес Іньєста у розмові із іспанським виданням Marca поділився такою версією футболіста. Більшість футбольних грандів не були б проти мати такого гравця у своїй команді.
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Іньєста виділив хорошу гру ногами у його колишніх одноклубників Хаві (права) і Ліонеля Мессі (ліва). Фізичну форму він відзначив у форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, а майстерність гри в повітрі – у захисника "Реала" Серхіо Рамоса.
Досягнення Андреса Іньєсти
- Іньєста перейшов в "Віссел Кобе" влітку 2018 року, вигравши до цього з "Барселоною" 32 трофеї.
- Футболіст віддав "каталонцям" 16 довгих років.
- Сезон 2017/18 став останнім у футболці "каталонців". Попри те, що футболіст мав довічний контракт із клубом. Останньою, 674-ю у всіх турнірах, грою у формі каталонців для Іньєсти став матч проти "Реал Сосьєдада" 20 травня 2018 року.
- Із новою командою вже встиг стати володарем Кубка Імператора (2019).
- Найкращий футболіст року в Європі (2011/12).
- Найкращий асистент чемпіонату Іспанії (2012/13) – 16 передач.
- Найкращий гравець фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА 2014/15.