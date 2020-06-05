Ексфутболіст "Барселони" Андрес Іньєста визначився із ідеальними портретом гравця. Іспанець включив здібності колишніх напарників по команді Хаві та Мессі, а от гра на другому поверсі та фізичні кондиції дістались від гравців принципових конкурентів.

Андрес Іньєста у розмові із іспанським виданням Marca поділився такою версією футболіста. Більшість футбольних грандів не були б проти мати такого гравця у своїй команді.

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Іньєста виділив хорошу гру ногами у його колишніх одноклубників Хаві (права) і Ліонеля Мессі (ліва). Фізичну форму він відзначив у форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, а майстерність гри в повітрі – у захисника "Реала" Серхіо Рамоса.

Досягнення Андреса Іньєсти