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Вболівальники визначили найкращого гравця "Динамо" у 2019 році

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Карлос Де Пена / ФК "Динамо"

На офіційному сайті київського "Динамо" з'явилися підсумки голосування за найкращого фубтоліста року.

Карлос де Пена став найкращим гравцем 2019 року за версією вболівальників київського "Динамо". 27-річний півзахисник став першим, набравши 31 відсоток голосів.

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Уругваєць став футболістом "Динамо" в квітні 2019-го. За 8 місяців він провів 32 матчі, забив 6 голів і віддав 7 результативних передач.

Раніше Спорт24 писав, що Карлос де Пена продовжить виступати за "Динамо". Київський клуб повідомив про продовження контакту з легіонером.

Контракт із Карлосом де Пеною був укладений до 31 грудня 2019 року з опцією автоматичного продовження на 2 роки.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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