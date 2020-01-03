Вболівальники визначили найкращого гравця "Динамо" у 2019 році
На офіційному сайті київського "Динамо" з'явилися підсумки голосування за найкращого фубтоліста року.
Карлос де Пена став найкращим гравцем 2019 року за версією вболівальників київського "Динамо". 27-річний півзахисник став першим, набравши 31 відсоток голосів.
Дивіться також: Гармата Сидорчука у ворота "Шахтаря" – найкращий гол "Динамо" у 2019 році (відео)
Уругваєць став футболістом "Динамо" в квітні 2019-го. За 8 місяців він провів 32 матчі, забив 6 голів і віддав 7 результативних передач.
Раніше Спорт24 писав, що Карлос де Пена продовжить виступати за "Динамо". Київський клуб повідомив про продовження контакту з легіонером.
Контракт із Карлосом де Пеною був укладений до 31 грудня 2019 року з опцією автоматичного продовження на 2 роки.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі