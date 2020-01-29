Вболівальники визнали українку Ягупову найкращою баскетболісткою туру в Євролізі

Українка Аліна Ягупова допомогла турецькому "Фенербахче" вийти в 1/4 фіналу Євроліги.

У 11-му турі групового етапу вона набрала 24 очка в поєдинку проти "Динамо" з Курська (76:55). "Фенербахче" достроково вийшов з групи.

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Вболівальники визнали українку найкращою баскетболісткою 11-го туру Євроліги.

Цікаво, що Аліна Ягупова – найкращий бомбардир Євроліги. В середньому вона набирає 20,9 очок за матч.