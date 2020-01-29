24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Вболівальники визнали українку Ягупову найкращою баскетболісткою туру в Євролізі

7 Читать новость на русском
Аліна Ягупова / NemeshPhoto

Українка Аліна Ягупова допомогла турецькому "Фенербахче" вийти в 1/4 фіналу Євроліги.

У 11-му турі групового етапу вона набрала 24 очка в поєдинку проти "Динамо" з Курська (76:55). "Фенербахче" достроково вийшов з групи.

Читайте також: Результативна гра Михайлюка не допомогла "Детройту" обіграти "Клівленд": відео

Вболівальники визнали українку найкращою баскетболісткою 11-го туру Євроліги.

Цікаво, що Аліна Ягупова – найкращий бомбардир Євроліги. В середньому вона набирає 20,9 очок за матч.

Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
сьогодні
69420
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:50 Український футболіст, який підняв скандал у російських ЗМІ, перейшов у європейський клуб
Юрій Семенюк 1188
сьогодні 15:27 Пауло Коельйо писав дитячу книгу з Кобі Браянтом, але видалив чернетку після його загибелі
Ігор Саджениця 213
сьогодні 13:34 Стежу за Луніним і бажаю успіхів, – Зідан розповів про оренду українця
Юрій Семенюк 186
сьогодні 08:47 Ібрагімовіч відзначився за "Мілан" у грі кубка – відеоогляд гольового матчу проти "Торіно"
Ігор Саджениця 559
28 січня 20:33 Бойко втікав від Мілевського на тренувальних зборах: причина конфлікту (відео)
Юрій Семенюк 5072
Новини
Більше новин
Залиште відгук