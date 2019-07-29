Вдова боксера Дадашева судитиметься з атлетичною комісією і рефері трагічного бою

Вдова російського боксера Максима Дадашева Єлизавета Апушкіна планує подати позов до суду через трагічну смерть свого чоловіка. Апушкіна позиватиметься до Атлетичною комісії штату Меріленд і рефері Кенні Шевальє.

Про те, що Вдова боксера Дадашева судитиметься з атлетичною комісією і рефері повідомляє ТАСС з посиланням на команду спортсмена.

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Вдова Дадашева планує подати позов до атлетичної комісії і рефері бою, оскільки вважає, що бій повинен був бути зупинений раніше,

– сказав співрозмовник агентства.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов раніше також заявив, що федерація підготувала позов до організаторів поєдинку.

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва , але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

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Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.