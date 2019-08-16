Вдова Дадашева розповіла про смерть чоловіка: Бачила його останній подих

Єлизавета Апушкіна, вдова російського боксера Максима Дадашева, поділилася спогадами від відвідування чоловіка в лікарні. Єлизавета розповіла, що бачила останній подих боксера.

Лікарі сказали Апушкіній, що в Максима немає шансів вижити після бою проти Сабріеля Матіаса.

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Коли я приїхала до нього в лікарню, я відразу ж запитала у лікарів, які його шанси. Мені сказали, що їх немає. Я зайшла до нього в палату, він був утиканий проводами. Я дивилася на ці апарати і побачила, що кров'яний тиск пішов униз. Лікар сказав мені, що це означає, що він зараз помре. Мені поставили стілець біля його ніг, і я бачила його останній подих. Це найстрашніший день у моєму житті,

– сказала Апушкіна.

Вона також заявила, що Сабріель Матіас не відмовився від гонорару й це був піар-хід. Хоча ЗМІ повідомили, що Матіас дійсно відмовився від грошей за бій проти росіянина.

Люди, які організовують бої, повинні більш професійно до цього ставитися. Якщо боксер каже, що з ним все добре – це нічого не означає. У людях теж є вина. Ми дуже любимо кров і видовище, бій не зупиняли, щоб люди продовжували дивитися. Поки триває розслідування, я не можу розголошувати багато моментів. Але хочу сказати одне, я доб'юся того, щоб всі винні понесли покарання,

– розповіла Апушкіна в ефірі Матч ТВ.

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва , але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

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Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

У неділю, 4-го серпня, в Санкт-Петербурзі відбулася церемонія прощання з Максимом Дадашевим. Дадашев був похований за мусульманським обрядом на міському кладовищі Петергофа.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.