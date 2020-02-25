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Вдова Кобі Браянта подала позов до компанії-власника гелікоптера, який розбився

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Ванеса Браянт під час урочистої церемонії прощання з Кобі Браянтом / Parade

Ванесса Браянт – вдова баскетболіста Кобі Браянта, подала позов до компанії Island Express Helicopters, яка й експлуатувала гелікоптер, який розбився 26 січня. Тоді загинуло дев'ять осіб.

Як пише TMZ, в позові до суду Ванесса Браянт звинувачує компанію в тому, що їх пілот Ара Зобаян допустив халатність, оскільки не мав право здійснювати політ в таких погодних умовах, які були в цей день. В день авіакатастрофи був доволі густий туман.

До слова: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

Натомість у самій компанії поки утримуються від коментарів, називаючи саму авіакатастрофу нещасним випадком.

Сума компенсації в позові не вказується.

Варто відзначити, що для перемоги у судовому процесі спочатку треба буде довести, що це була саме халатність, а не нещасний випадок. 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Загинув Кобі Браянт Баскетбол
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