Вдова Кобі Браянта подала позов до компанії-власника гелікоптера, який розбився
Ванесса Браянт – вдова баскетболіста Кобі Браянта, подала позов до компанії Island Express Helicopters, яка й експлуатувала гелікоптер, який розбився 26 січня. Тоді загинуло дев'ять осіб.
Як пише TMZ, в позові до суду Ванесса Браянт звинувачує компанію в тому, що їх пілот Ара Зобаян допустив халатність, оскільки не мав право здійснювати політ в таких погодних умовах, які були в цей день. В день авіакатастрофи був доволі густий туман.
До слова: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
Натомість у самій компанії поки утримуються від коментарів, називаючи саму авіакатастрофу нещасним випадком.
Сума компенсації в позові не вказується.
Варто відзначити, що для перемоги у судовому процесі спочатку треба буде довести, що це була саме халатність, а не нещасний випадок.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі – його вертоліт впав неподалік Лос-Анджелеса поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Загинули усі 9 осіб, які перебували на борту гелікоптера. Серед них і його донька Джіанна.
- Матчі НБА після звістки про загибель розпочали з хвилини мовчання.
- Кобі Браянта та його доньку поховали таємно від вболівальників.
- 24 лютого в "Стейплс-центрі" (арена, де проводять домашні матчі "Лейкерс") провели поминальну службу за баскетболістом.
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