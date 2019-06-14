Велогонщик втратив колесо під час туру, невідомий відмовився дати йому інше: відео

Бельгійський шосейний велогонщик Натан Ван Хойдонк потрапив у курйозну ситуацію під час Baloise Belgium Tour. Натан втратив колесо й не відразу зміг продовжити гонку.

Під час другого етапу домашнього туру Бельгії, який відбувся 13-го червня, Натан втратив заднє колесо й просив невідомого дати йому інше.

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Чоловік, який ймовірно належить до іншої команди, тримав два колеса й відмовився допомогти Ван Хойдонку. Розлючений бельгієць вилаявся на чоловіка, але так і не отримав колесо, щоб швидко продовжити гонку.

Через деякий час зупинився автомобіль, екіпаж якого дав бельгійському гонщику інший велосипед. Ван Хойдонк, який виступає за команду Team Belgium, таки зумів продовжити гонку й фінішував тільки на 62 місці.

Тур Бельгії триває всього декілька днів. Він стартував 12-го червня і завершується 16-го червня.