Вернидуб відверто розповів, чому погодився очолити "Шахтар"

Український фахівець Юрій Вернидуб, який очолив Солігорський "Шахтар", поділився думкою про чемпіонат Білорусі.

Екс-наставник "Зорі" зазначив, що він добре знайомий з білоруським футболом, а також розповів про тих людей, хто буде працювати з ним в тренерському штабі.

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Вже познайомився з гравцями, персоналам. Починаю освоюватися. Завжди стежив за чемпіонатом Білорусі. Знав, що тут в останні роки було три гранда: "Динамо-Мінськ", як би вони не виступали зараз – це бренд; БАТЕ – багаторазовий учасник групових етапів єврокубків; "Шахтар" – команда, яка завжди в трійці призерів. У нинішньому році про себе дуже серйозно заявляє "Динамо-Брест". Розумію, що тут хороший чемпіонат. Взяти навіть той факт, що його розігрують 16 клубів. На пострадянському просторі мало залишилося таких першостей,

– цитує Вернидуба офіційний сайт клубу.

Також Юрій Вернидуб зізнався, чому він вибрав саме "Шахтар":

Умови для роботи дуже хороші: поля, база. Це мене підкупило. Друге – це те, що є завдання. Є можливість і себе реалізувати як тренера, і футболістам допомогти в розвитку. Є все, щоб, нарешті, зробити цей крок і домогтися чемпіонства. Я люблю, коли є виклик. Зроблю все можливе, щоб переконати хлопців у тому, що вони можуть це зробити. Підбір футболістів хороший.

Вернидуб очолював "Зорю" з осені 2011 року. В кінці травня 2019 року він залишив луганський клуб, а його місце зайняв Віктор Скрипник. Під керівництвом Вернидуба "Зоря" вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату України (в сезоні 2016/17), а протягом останніх п'яти сезонів луганчани стабільно фінішували у верхній п'ятірці, завдяки чому брали участь в Лізі Європи.

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"Шахтар" Солігорськ після 27 турів займає третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 59 очок. Відставання від лідера чемпіонату Білорусі "Динамо-Брест" становить 9 очок за три тури до закінчення чемпіонату.