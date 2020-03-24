Верняєв та Беленюк прокоментували перенесення Олімпіади-2020

Гімнаст Олег Верняєв та борець Жан Беленюк прокоментували перенесення Олімпіади-2020 на 2021 рік. Ігри в Токіо вимушено перенесені через пандемію коронавірусу.

Беленюк у фейсбуці написав, що підтримує перенесення Олімпійських ігор 2020.

"Безперечно, це правильне рішення, адже здоров’я усіх людей та заходи для боротьби з поширенням вірусу мають першочергове значення", – написав Жан.

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Жан висловив переконання, що кожен розуміє важливість таких рішень.

"Ця ситуація не привід засмучуватись чи хвилюватись, адже такі проблеми тільки загартовують та допомагають бути сильніше", – додав Беленюк.

Натомість гімнаст Олег Верняєв назвав переваги та недоліки перенесення Олімпіади. За його словами, перенесення Ігор було очевидним рішенням.

Ситуація дуже двостороння. Припустимо, мені не принципово проводити Олімпіаду в цьому році або в наступному. Мені вік дозволяє. Вчора я розмовляв з Олександром Шатіловим, який представляє Ізраїль. Він каже: "У наступному році мені буде 35, але я ще потерплю, хоча вже ого-го як нелегко". А ось Оксані Чусовітіній вже буде 45. Ще рік чекати – це дуже важко.

– сказав Верняєв у коментарі Tribuna.com.

Та, за словами Олега, на першому плані "питання інтересів здоров'я людства, а не просто спорту".

Гімнаст вважає позитивним моментом у перенесенні Ігор – час на підготовку.

Як готуватися до Олімпійських ігор, якщо я 9 днів вже не тренуюся. У мене не той вид спорту, коли можна потренуватися вдома і не забути гімнастику. У нас зовсім інше. Для нас важлива м'язова пам'ять. Повірте, це дуже складно. Я два роки після операції відновлювався,

– зазначив Олег.

Він додав, що буде важко відновити форму, якщо карантин затягнеться до квітня або травня.

"За місяць ти не набереш форму. В цьому плані може і краще, що перенесли Олімпіаду на наступний рік, тому що буде купа змагань", – сказав Верняєв.

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Окрім того, Верняєв наголосив, що досі не до кінця відбувся відбір на Олімпійські Ігри через Кубки світу.

Якби залишили Олімпіаду, як і планувалося в липні-серпні, то виходить, потрібно Кубки світу проводити у червні. Це дуже складно гімнастові підвести себе так, щоб змогти відібратися, адже конкуренція велика, і відразу ж виступити на Іграх,

– зауважив Олег.

Також перенесення Олімпіади дозволить молодим спортсменам поборотися за ліцензії, якщо МОК змінить правила відбору.

"У нас три людини з молодіжної збірної можуть повністю обносити команду. У нас три молодих хлопці – Назар Чепурний, Вова Костюк, Ілля Ковтун. Вони дуже перспективні. Якщо попрацюють, то у них є великі шанси залізти в команду", – резюмував Верняєв.

Олімпіада в Токіо мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року.

Що відомо про перенесення Олімпіади? 24 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував очільнику МОК Томасу Баху перенести Ігри у Токіо на 2021 рік. У МОК погодилися перенести Ігри. Рішенню передували тривалі перемовини, під час яких деякі країни оголосили, що не відправлятимуть спортсменів на Олімпіаду.

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