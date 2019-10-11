Верняєв виграв золото й бронзу чемпіонату світу з гімнастики
Український гімнаст Олег Верняєв виграв дві нагороди на чемпіонаті світу у Німеччині. Українець виграв золоту та бронзову медалі.
Верняєв став чемпіоном світу у вправах на паралельних брусах. Результат українця – 15,475.
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Паралельні бруси
1. Олег Верняєв (Україна) – 15,475
2. Самуель Микуляк (США) – 15,325
3. Микита Нагорний (Росія) – 15,300
Це друге золото українця в кар'єрі на чемпіонатах світу. Також українець взяв бронзу в опорному стрибку.
Опорний стрибок
1. Микита Нагорний (Росія) – 15,066
2. Лоріс Фраша (Франція) – 14,833
3. Олег Верняєв (Україна) – 14,800
Російський гімнаст Микита Нагорний став чемпіоном світу в індивідуальному багатоборстві. Друге місце посів чемпіон світу 2018 року Артур Далалоян. Бронзовим призером став українець Олег Верняєв.
Індивідуальне багатоборство
1. Микита Нагорний (Росія) – 88,772.
2. Артур Далалоян (Росія) – 87,165.
3. Олег Верняєв (Україна) – 86,973.