Верняєв виграв золото й бронзу чемпіонату світу з гімнастики

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Олег Верняєв
Олег Верняєв / ИА "Вчасно"

Український гімнаст Олег Верняєв виграв дві нагороди на чемпіонаті світу у Німеччині. Українець виграв золоту та бронзову медалі.

Верняєв став чемпіоном світу у вправах на паралельних брусах. Результат українця – 15,475.

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Паралельні бруси

1. Олег Верняєв (Україна) – 15,475

2. Самуель Микуляк (США) – 15,325

3. Микита Нагорний (Росія) – 15,300

Це друге золото українця в кар'єрі на чемпіонатах світу. Також українець взяв бронзу в опорному стрибку.

Опорний стрибок

1. Микита Нагорний (Росія) – 15,066

2. Лоріс Фраша (Франція) – 14,833

3. Олег Верняєв (Україна) – 14,800

Російський гімнаст Микита Нагорний став чемпіоном світу в індивідуальному багатоборстві. Друге місце посів чемпіон світу 2018 року Артур Далалоян. Бронзовим призером став українець Олег Верняєв.

Індивідуальне багатоборство

1. Микита Нагорний (Росія) – 88,772.
2. Артур Далалоян (Росія) – 87,165.
3. Олег Верняєв (Україна) – 86,973.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Олег Верняєв Спортивна гімнастика
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