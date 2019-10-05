Вест Хем – Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

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Вест Хем – Кристал Пелас: дивитися онлайн матч 5 жовтня 2019 – чемпіонат Англії
Вест Хем – Крістал Пелас

Англійський "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка набрав непогану ходу в чемпіонаті. Цього разу в гості до "молотобійців" завітає "Крістал Пелас". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Вест Хем" зумів набрати 12 очок та посідає п'яте місце в турнірній таблиці. У двох останніх матчів за команду в чемпіонаті забиває Андрій Ярмоленко. Один з голів – у ворота "Манчестер Юнайтед".

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Але й "Крістал Пелас" не така проста команда – 11 очок та дев'яте місце в турнірній таблиці. 

Варто відзначити, що "Крістал Пелас" теж може стати "українською командою" в чемпіонаті Англії. ЗМІ приписують зацікавленість клубу в півзахиснику "Шахтаря" та збірної України Тарасу Степаненку.

Матч "Вест Хем" – "Крістал Пелас" відбудеться у суботу, 5 жовтня. Початок матчу о 19:30

Трансляція матчу "Вест Хем" – "Крістал Пелас" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Вест Хем – Крістал Пелас

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1 Вест Хем Андрій Ярмоленко
Джерело: 24 канал
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