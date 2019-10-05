Вест Хем – Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

Англійський "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка набрав непогану ходу в чемпіонаті. Цього разу в гості до "молотобійців" завітає "Крістал Пелас". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Вест Хем" зумів набрати 12 очок та посідає п'яте місце в турнірній таблиці. У двох останніх матчів за команду в чемпіонаті забиває Андрій Ярмоленко. Один з голів – у ворота "Манчестер Юнайтед".

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Але й "Крістал Пелас" не така проста команда – 11 очок та дев'яте місце в турнірній таблиці.

Варто відзначити, що "Крістал Пелас" теж може стати "українською командою" в чемпіонаті Англії. ЗМІ приписують зацікавленість клубу в півзахиснику "Шахтаря" та збірної України Тарасу Степаненку.

Матч "Вест Хем" – "Крістал Пелас" відбудеться у суботу, 5 жовтня. Початок матчу о 19:30

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Онлайн-трансляція матчу Вест Хем – Крістал Пелас