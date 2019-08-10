"Манчестер Сіті" Зінченка на виїзді розгромив "Вест Хем" Ярмоленка: відео

У матчі між "Вест Хемом" та "Манчестер Сіті" у суботу, 10 серпня, було зафіксовано розгром. Глядачі на трибунах побачили аж п'ять голів (ще один скасовували). Але всі вони залетіли у ворота господарів поля.

Вест Хем – Манчестер Сіті 0:5

Голи: Жезус, 25, Стерлінг, 51, 75, 90+2 Агуеро, 84 (пен)

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі у цьому матчі. Він зайняв традиційно позицію на лівому фланзі захисту. Натомість Андрій Ярмоленко навіть не потрапив до заявки на гру.

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"Вест Хем" активно розпочав гру. "МанСіті" на це відповів своїми атаками. Активно до них підключався Зінченко. І саме він розпочав атаку, яка закінчилася забитим голом. Українець змістився в центр, віддав на Мареза, який запустив у прорив Вокера. Той прострілював вже у штрафному майданчику, незначний рикошет, і Жезус забив перший гол у цьому матчі.

Розгром же було оформлено у другому таймі. При цьому хет-трик оформив Стерлінг. Спочатку він вдало замкнув пас від Де Брюйне. Згодом він виступив у ролі асистента, коли забивав Жезус. Але гол не зарахували через офсайд.

Жезус уступив місце Агуеро, і аргентинець забив. Правда це був вже четвертий гол у матчі. Та й з пенальті. При цьому форварду довелося перебивати його. Хоча воротар відбив його першу спробу.

А до цього третій забив Стерлінг, вдало перекинувши Фабіанскі. Він же забив і п'ятий гол, встановивши остаточний рахунок матчу.

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"Манчестер Сіті" починає новий сезон з перемоги. А Зінченко – з рекорду. Перемога в цій грі дозволяла хавбеку збірної України встановити унікальне досягнення в АПЛ. Досі 22-річний українець виходив 22 рази в матчах Прем'єр-ліги (з них 20 – у старті), у яких неодмінно залишав поле переможцем. Найдовша виграшна серія належить Давіду Сілві – 23 переможних поєдинки поспіль. Втім, Зінченко – унікальний випадок, адже жоден інший гравець, який провів стільки поєдинків в елітному англійському дивізіоні, не може похвалитися 100% вдалих результатів.