Вест Хем – Манчестер Сіті: букмекери назвали фаворита українського дербі в чемпіонаті Англії

У першому турі АПЛ відбудеться українське дербі – "Вест Хем" Андрія Ярмоленка прийматиме "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Вест Хем – Манчестер Сіті прогноз

"Вест Хем" може стати одним з клубів, який нав'яже боротьбу лідерам, але навряд чи зможе поборотися за топ-4. Команди непогано підсилилася влітку, а Ярмоленко відновився від травми. Хоча "молотобійники" втратили одного зі своїх лідерів – Марко Арнаутовіч відправився в Китай.

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Але саме "МанСіті" є головним фаворитом. Не лише у цьому матчі, але й чемпіонаті загалом. Команда Пепа Гвардіоли один з претендентів на перемогу в АПЛ. А для цього треба перемагати. У тому числі у матчі проти "Вест Хема".

Тож саме "Манчестер Сіті" є фаворитом матчу. І втрата очків "містянами" стане неочікуваним результатом.

Прогноз Marathon bet

Вони вважають "МанСіті" фаворитом цього матчу – 1,27 на перемогу. Майже в десять разів більше оцінена перемога "Вест Хема" – 12,25. Нічия у матчі теж має доволі високий показник – 6,50.

Варто зазначити, що букмекери не надто вірять у те, що Ярмоленко зможе забити – коефіцієнт 13,25 на гол українця (четвертий показник у команді). При цьому гол Зінченка у протилежні ворота оцінений в 19,25. найнижчий коефіцієнт на форварда "блакитних" Серхіо Агуеро – 3,85.

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Прогноз PariMatch

Тут теж не дуже вірять в те, що "Вест Хем" переможе вдома – коефіцієнт 11,5. На перемогу "МанСіті" ті ж 1,27. Нічия – 6,40.

При цьому очікується гольовий матч. "Тотал більше 2,5" отримав коефіцієнт 1,48, у той час як "тотал матчу менше 2,5" – аж 2,65.

Прогноз Favorit

Ті ж 1,27 на перемогу "Манчестер Сіті" дає Favorit. Натомість перемога господарів – 11,00. Нічия у матчі – 6,25.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3,0" – 1,76, а "Тотал матчу менше 3,0" – 2,13.

Гол Ярмоленка оцінений коефіцієнтом 6,50. Гол Зінченка – 10,00.

Матч "Вест Хем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 10 серпня. Початок зустрічі о 14:30. Огляд матчу – на сайті Спорт24.