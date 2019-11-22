Чи зуміє Ярмоленко забити "Тоттенхему" у першому матчі Моуріньо: прогноз букмекерів

У суботу, 23 листопада, в Англії відбудеться доволі цікаве протистояння – лондонське дербі між "Вест Хемом" та "Тоттенхемом". За першу команду виступає українець Андрій Ярмоленко, а "шпор" очолив Жозе Моуріньо. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі.

Вест Хем – Тоттенхем: прогноз

Це буде матч команд, які перебувають у другій половині турнірної таблиці. "Вест Хем" посідає 16-е місце, а "Тоттенхем" на 14-й сходинці. Саме через такі невдалі результати в АПЛ керівництво "шпор" звільнило Маурісіо Почеттіно та призначило Жозе Моуріньо новим тренером. Тож португалець прагнутиме перемогти у дебютному поєдинку.

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Та цей матч матиме особливе значення і для Андрія Ярмоленка. Саме у грі проти "Тоттенхема" він отримав важку травму в минулому сезоні. Це сталося 20 жовтня 2018 року, а повернувся до гри він лише у травні 2019 року.

Матч "Вест Хем" – "Тоттенхем" відбудеться у суботу, 23 листопада. Початок матчу о 14:30. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Варто відзначити, що букмекери у цьому матчі віддають перевагу саме гостям. Коефіцієнт на їх перемогу коливається від 1,74 до 1,82. Натомість перемога "Вест Хема" оцінена в 4,10-4,40.

Прогноз PariMatch

Їх експерти на перемогу "Вест Хема" виставили коефіцієнт 4,30. На перемогу "Тоттенхема" – 1,77. Нічия у матчі – 4,20.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 2,5" лише 1,55. При цьому "Тотал матчу менше 2,5" аж 2,46.

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Ставка на те, що Ярмоленко заб'є у цьому матчі, а "Вест Хем" виграє, отримала коефіцієнт 9,90. На противагу можна додати, що гол суперника українця Гаррі Кейна та перемога "Тоттенхема" оцінена лише у 2,60.

Прогноз Favorit

У них перемога "Вест Хема" отримала коефіцієнт 4,40. На їх суперників – 1,74. Нічия – 4,00.

Щодо голу Ярмоленка, то на його влучний удар у цьому матчі коефіцієнт 3,90. Значно більше шансів за "молотобійців" забити мають Себастьян Алле (2,90) та Альбіан Аеті (3,50). Натомість на гол Гаррі Кейна стоїть коефіцієнт 1,80. 2,50 на те, що у цьому матчі відзначиться Сон Хин Мін.