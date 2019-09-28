"Вест Хем" Ярмоленка грає проти "Борнмута": онлайн-трансляція матчу АПЛ

В Англійській прем'єр-лізі грають матчі сьомого туру. Серед них і гра "Вест Хема" українця Андрія Ярмоленка на виїзді проти "Борнмута". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Вест Хем" та "Борнмут" – сусіди у турнірній таблиці. "Молотобійці" посідають п'яте місце з 11 очками в активі, у той час як їх суперники на шостому місці з відставанням в одне очко.

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У випадку перемоги "Вест Хем" може закріпитися у топ-4 АПЛ. Сам Ярмоленко цей матч розпочне в основі.

Матч "Борнмут" – "Вест Хем" відбудеться у суботу, 28 вересня. Початок зустрічі о 17:00.

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Онлайн-трансляція матчу Борнмут – Вест Хем