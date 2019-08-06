Вейн Руні офіційно перейде в "Дербі Каунті" як граючий тренер

Англійський форвард Вейн Руні продовжить кар'єру в "Дербі Каунті". Гравець та клуб офіційно домовилися про перехід. А у новому клубі Руні виконуватиме роль граючого тренера.

Однак Руні перейде до "Дербі Каунті" лише в січні 2020 року. Поки ж гравець продовжить виступати на за американський "ДіСі Юнайтед".

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Контракт з 33-річним гравцем було підписано на 1,5 сезони – до літа 2021 року. При цьому є можливість його продовження ще на рік. У новому клубі Руні виступатиме під номером "32".

"Окрім підписання ігрового контракту, Руні приєднається до клубу як тренер та продовжить розвивати свої тренерські повноваження, готуючись до потенційної управлінської кар'єри", – йдеться в заяві клубу.

Варто зазначити, що "Дербі Каунті" виступає у Чемпіоншині – другому за силою чемпіонаті Англії. Команда минулого сезону зайняла шосте місце у чемпіонаті і здобула право зіграти у плей-офф за вихід в АПЛ. Однак у фінальному матчі поступилася "Астон Віллі". Тоді тренером команди був Френк Лемпард. Та після цього він очолив "Челсі".

Варто додати, що Руні зіграв 120 матчів за збірну Англії, в яких забив 53 голи. Також в його активі 700 матчів на професійному рівні, де він відзначився 300 разів. При цьому йому належить рекорд "Манчестер Юнайтед" за кількість голів за клуб – 253.