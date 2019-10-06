Вейн Руні про бій Дерев'янченко – Головкін: Віддавав переваги не тому, хто виграв

125 Читать новость на русском
Вейн Руні
Вейн Руні / GETTY IMAGES

Легендарний англійський футболіст Вейн Руні відвідав у Нью-Йорку бій Сергій Дерев'янченко – Геннадій Головкін. Футболіст "Ді Сі Юнайтед" поділився враженнями від поєдинку.

За словами Вейна, бій був відмінним та рівним. "Перемога могла дістатися будь-якому із суперників. Я отримав задоволення від перегляду", – сказав Вейн.

Читайте також: ESPN, BoxingScene та вболівальники віддали перемогу Дерев'янченку в бою з Головкіним

Також Руні розповів, що перед тим, як оголосили результат, він віддавав перемогу українцю.

(Віддавав перемогу, – Спорт24) не тому, хто виграв. Але, звичайно, Головкін старіє, але все одно неймовірно, як він тримався у цьому бою,
– заявив Вейн.

Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії припускає, що вирішальну роль у поєдинку зіграв нокдаун у першому раунді.

Відео коментаря Руні про бій

Як відомо, перемогу сумнівним рішенням суддів здобув Головкін: 114:113 і двічі по 115:112. У першому раунді Дерев'янченко побував у неочевидному нокдауні. Українець показував рефері, що Геннадій пробив по потилиці, але той був незворушний.

Обидва боксери та промоутер Головкіна заявили, що у 2020 році може відбутися матч-реванш.

blog_ava
"Ні капітуляції": у містах України відбуваються віча проти формули Штайнмаєра – фото, відео
сьогодні
9108
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Дерев'янченко – Головкін Сергій Дерев'янченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
сьогодні 16:55 Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
Юрій Семенюк 111
Ястремська у парі з Остапенко драматично програла фінал у Пекіні
сьогодні 12:34 Ястремська у парі з Остапенко драматично програла фінал у Пекіні
Михайло Гема 212
Фанати влаштували жорстоку бійку під час матчу Першої ліги: що кажуть у поліції – відео
сьогодні 09:44 Фанати влаштували жорстоку бійку під час матчу Першої ліги: що кажуть у поліції – відео
Юрій Семенюк 1815
Головкін – Дерев’янченко: відео бою
сьогодні 07:03 Головкін – Дерев’янченко: відео бою
Юрій Семенюк 2045
Денис Берінчик – Лопес Морено: відео повного бою
5 жовтня 23:42 Денис Берінчик – Лопес Морено: відео повного бою
Михайло Гема 1088
Новини
Більше новин
Залиште відгук