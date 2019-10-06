Вейн Руні про бій Дерев'янченко – Головкін: Віддавав переваги не тому, хто виграв

Легендарний англійський футболіст Вейн Руні відвідав у Нью-Йорку бій Сергій Дерев'янченко – Геннадій Головкін. Футболіст "Ді Сі Юнайтед" поділився враженнями від поєдинку.

За словами Вейна, бій був відмінним та рівним. "Перемога могла дістатися будь-якому із суперників. Я отримав задоволення від перегляду", – сказав Вейн.

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Також Руні розповів, що перед тим, як оголосили результат, він віддавав перемогу українцю.

(Віддавав перемогу, – Спорт24) не тому, хто виграв. Але, звичайно, Головкін старіє, але все одно неймовірно, як він тримався у цьому бою,

– заявив Вейн.

Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії припускає, що вирішальну роль у поєдинку зіграв нокдаун у першому раунді.

Відео коментаря Руні про бій

Як відомо, перемогу сумнівним рішенням суддів здобув Головкін: 114:113 і двічі по 115:112. У першому раунді Дерев'янченко побував у неочевидному нокдауні. Українець показував рефері, що Геннадій пробив по потилиці, але той був незворушний.

Обидва боксери та промоутер Головкіна заявили, що у 2020 році може відбутися матч-реванш.