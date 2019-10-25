Вхід на матч Україна – Данія буде вільним

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Вхід на матч Україна – Данія буде вільним

15 листопада молодіжна збірна України з футболу проведе кваліфікаційний матч відбору до чемпіонату Євро 2021 проти збірної Данії.

Ця гра відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Початок матчу о 18:30.

Вхід на матч буде вільним.

Отримати безкоштовні квитки можна в робочі дні з 1 листопада по 15 листопада у приміщенні Львівської Федерації футболу за адресою площа Стефана Яворського, 1 у проміжок часу з 10:00 до 18:00.

Або в день матчу в касах стадіону "Арена Львів".

Матч Україна – Данія стане першою грою "молодіжки" у місті Лева після 6-річної перерви. Тож, справжня львівська підтримка є надзвичайно важливої для команди Руслана Ротаня! Чекаємо усіх на трибунах "Арени Львів"!

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Теги: Спорт Футбол Данія
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