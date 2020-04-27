Ви не близькі друзі або родичі: Підгрушна жорстко відповіла вболівальникам

Багаторічна лідерка збірної України з біатлону Олена Підгрушна висловила свою думку щодо прізвиськ, які вболівальники дають спортсменам. Олена зізналася, що її та інших біатлоністок це обурює.

Олена Підгрушна дала інтерв'ю інстаграм-сторінці Biathlon News. Вона розповіла, які прізвиська найбільше обурюють її та інших біатлоністок.

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Мені, як особистості, дуже неприємно читати у коментарях "груша", той же "удав", "жужа" і всякі скорочення. Вибачте, але ви не близькі друзі або родичі, не батьки, які можуть мене якимись там слівцями називати. Ми навіть чай разом не пили,

– заявила Олена.

Підгрушна наголошує, що потрібно мати повагу. "Я ж не називаю когось "мудачок" або "горбоносік", щодо ніка в інстаграмі або фотографії", – додала біатлоністка.

"У мене є ім'я, так само і в Юлі Журавок, яка страшенно не любить, коли її називають "Жужею". Ще можна зрозуміти, якщо я провела гонку – вистояла останній постріл як удав.

Але говорити "грушка, вперед" або "удав, давай", це не дуже приємно. Я б просила, давайте все-таки використовувати імена", – резюмувала Підгрушна.

Що відомо про Підгрушну? 33-річна біатлоністка з Тернополя. Чемпіонка світу 2013 року, двічі ставала срібною та бронзовою призеркою на чемпіонатах світу. У минулому сезоні найкращим особистим результатом Олени у рамках Кубка світу було 4-е місце у спринті.

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