Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі: Світоліна похизувалася патріотичним фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна розмістила патріотичну фотографію в Instagram. І додала до неї не менш патріотичний підпис.

На фотографії Світоліна позує з горнятком зі зображеним на ньому тризубом.

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"Трохи українського настрою для вас. Я не проводжу достатньо часу в Україні, але ви ніколи не заберете її з моєї душі", – підписала фото Світоліна.

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Еліна Світоілна мало часу буває в Україні. Тенісистка чимало часу проводить на турнірах закордоном. Там же вона готується і до змагань. На початку 2019 року розгорівся скандал, коли Світоліна відмовилася виступати за збірну України. Згодом вона пояснила це рішення відновленням після ушкодження, отриманого під час турніру в Австралії.