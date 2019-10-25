Вибори президента УПЛ: букмекери назвали фаворита

Вже невдовзі Українська прем'єр-ліга може отримати нового президента. Швейцарець Томас Грімм не впорався з поставленими перед ними завданням.

Продовжує набирати обертів ситуація, пов'язана з єдиним пулом УПЛ, яку так і не зміг вирішити президент УПЛ Томас Грімм. Загрози піти до Спортивного арбітражного суду Лозанни ні до чого не привели – п'ять клубів так і залишилися в пулі "плюсів". І наступним кроком Грімма стала відпустка терміном на місяць. Це при тому, що його на робочому місці можна було застати від сили пару раз на місяць, оскільки він керував УПЛ дистанційно, а проживав у Швейцарії.

В результаті крісло під ним захиталося ще сильніше. З'явилися чутки про те, що функціонер скоро подасть у відставку, причому, найближчим часом, а в кулуарах стали називати імена кандидатів на пост президентів УПЛ. Зміна керівника настільки реальна, що прогнози на нового главу Української прем'єр-ліги стала приймати компанія Favorit Sport.

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Головним претендентом на посаду при цьому є Олександр Денисов (коефіцієнт 2,00), директор телеканалів "Футбол 1" та "Футбол 2", які транслюють більшість матчів FavBet Ліги. Примітно, що його основний конкурент – керівник управління спортивними каналами "1+1" Степан Щербачов (коефіцієнт – 2,5).

Якщо найближчим часом нас дійсно будуть чекати позачергові вибори (Грімм обирався на 4 роки у квітні 2018 року), то саме між Денисовим і Щербачовим пройде основна боротьба. Не дивно, що Денисов вважається фаворитом президентської гонки, оскільки він давно співпрацює з УПЛ і добре знає роботу організації зсередини.

Цікаво, що шанси інших кандидатів, які свого часу очолювали ПФЛ і УПЛ, швидше за символічні. Коефіцієнт 25,0 у Григорія Суркіса і по 50,0 у Равіля Сафіулліна та Віталія Данилова.