Вибори президента УПЛ: в кого найбільше шансів на перемогу

В кінці травня УПЛ може нарешті отримати нового керівника. Ексглава організації Томас Грімм вирішив не подавати свою кандидатуру. Зараз на крісло президента претендують три людини, але, можливо, їм ще хтось складе конкуренцію, оскільки заявки приймаються до 14 травня.

Клубам FavBet Ліги належить вибирати між Олександром Шевченком (керівник федерації футболу Львівської обласної, його висуває чернігівська "Десна"), Михайлом Метревелі (журналіст, експерт програми "Великий Футбол", висувається від "Шахтаря") та Олегом Смалійчуком (колишній віцепрезидент "Карпат", які його і висунули).

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Деякий час Олександр Шевченко був єдиним кандидатом на пост, але навіть коли у нього з'явилися конкурентом, він залишається фаворитом в президентських перегонах. Компанія FavBet приймає ставки на його перемогу з коефіцієнтом 1,10, тоді як коефіцієнт на те, що більшість голосів набере Метревелі – 11,0 та 18,0, що переможе Смалійчук.

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