Від "ель-класіко" до львівського дербі: топ-матчі вихідних

Любителям футболу на перших вихідних березня буде з чого вибирати. 2-3 березня відбудеться декілька матчів, які привертають особливу увагу. У цьому переліку одразу чотири дербі, "ель-класіко" і Іспанії та чемпіонські розбірки в Італії. Про найцікавіші та найважливіші матчі – у матеріалі Спорт24.

Субота, 2 березня

Десна – Динамо

Початок: 14:00

Трансляція: "Футбол 2"

Цей матч має важливе значення для обох команд. "Десна" ще не гарантувала собі потрапляння у топ-7 чемпіонату України. "Динамо" ж продовжує гонитву за "Шахтарем" у чемпіонаті. Тож очки потрібні кожній з команд.

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"Десна" у першому матчі на виїзді доволі легко обіграла "Арсенал-Київ". "Динамо" ж розгромило "Зорю".

Тоттенхем – Арсенал

Початок: 14: 30

Трансляція: "Футбол 1"

Дербі Північного Лондона – одне з найзапекліших у чемпіонаті Англії. Так ще й команди борються за потрапляння у зону Лігу чемпіонів. Команди зараз займають третє ("Тоттенхем") та четверте місце ("Арсенал"). Однак на п’яти останнім наступає "Манчестер Юнайтед", який має на один бал менше.

Чорноморець – Шахтар

Початок: 17:00

Трансляція: "Футбол 2"

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Так, "Чорноморець" займає передостаннє місце у турнірній таблиці. І так, одесити втратили можливість потрапити у топ-6 за підсумками першої половини чемпіонату. Але команда Ангела Червенкова після зимової перерви вже не виглядає настільки безнадійно, як це було осінню. Про що свідчить цілком заслужена перемога над "Львовом" на виїзді.

"Шахтар" же тепер повністю зосереджений на чемпіонаті (до матчів Кубка ще є час). Але у грі проти одеситів можна буде побачити і новачків "гірників".

Боруссія (Менхенгладбах) – Баварія

Початок: 19:30

Трансляція: MEGOGO

Це буде матч третьої та другої команд чемпіонату Німеччини. Попри те, що відрив мюнхенців складає вісім очок, вони викладуться на всі сто у цьому матчі. І не через те, що відстають від першого місця на три бали (хоча і через це теж). У матчі першого кола саме клуб з Менхенгладбаха розгромив "Баварію" на її стадіоні 3:0. Тож гості будуть прагнути реваншу.

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Лаціо – Рома

Початок: 21:30

Трансляція: "Футбол 1"

"Дербі вічного міста" – воно прекрасне, на яких би позиціях не були команди. Протистояння, яке притягує увагу. Тим більше. Що команди борються за потрапляння у Лігу чемпіонів наступного сезону. Більше шансів – у "Роми", яка відстає від завітного четвертого місця лише на одне очко. Та цього разу гра на полі "Лаціо". "Орли" відстають від суперника на шість очок. Догнати суперника не вдасться. Але у випадку перемоги модна буде захистити своє шосте місце від посягань "Аталанти".

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Реал – Барселона

Початок: 21:45

Трансляція: MEGOGO

Це "ель-класіко". Футбольна подія, яку чекається. Що тут ще додати? попри те, що це буде другий матч між цими командами за тиждень. Перший раз "Барселона" розгромила "вершкових" на їх полі 3:0. Тож "галактікос" прагнуть реваншу.

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Неділя, 3 березня

Зоря – Ворскла

Початок: 14:00

Трансляція: УНІАН

Ці команди розділяє лише одне очко. А на три місця у топ-6 претендують одразу шість команд. Тож це і справді буде матч за шість очок. А також намагання виправити ситуація в очах власних вболівальників. У попередньому турі обидві команди зазнали розгромних поразок. Полтавчани на власному полі пропустили чотири голи від "Карпат". "Зоря" ж була бита у Києві "Динамо" 5:0.

Олімпік – Арсенал-Київ

Початок:14:00

Трансляція: "Футбол 1"

Те, що київський "Арсенал" не бореться за потрапляння в топ-6, не означає, що команда не буде боротися за збереження місця в УПЛ. Так, шансів дуже мало. Але кожне набране очко збільшить шанси залишитися в еліті на наступний сезон. Особливо, якщо грати проти одного з конкурентів.

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"Олімпік" же зберігає теоретичні шанси потрапити у топ-6. Але 10-те місце передбачає матчі-плей-офф за збереження прописки в УПЛ. Що не дуже влаштовує "олімпійців". Тож вони намагатимуться виграти, щоб піднятися вище в турнірній таблиці.

Карпати – Львів

Початок: 17:00

Трансляція: ZIK

Ще одне дербі, яке випало на вихідних. І яке теж можна назвати "запеклим". Тут теж підігріває інтерес і турнірне становище – різниця між командами лише три очки.

Особливо до цього матчу готуються фанати "Карпат".

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Олександрія – Маріуполь

Початок: 17:00

Трансляція: "Футбол 1"

Навряд чи щось може завадити "Олександрії" зберегти за собою третє місце (поки що). Натомість "Маріуполь" прагне потрапити у топ-6. Азовці мають стільки ж очок, що і п'ята "Десна". Але за три наступні тури їм треба набирати ще, щоб попасти у омріяну шістку.

Евертон – Ліверпуль

Початок: 18:15

Трансляція: "Футбол 2"

Четверте дербі на цих вихідних, на яке варто звернути увагу. "Евертон" у середині турнірної таблиці, і ні на що не претендує за підсумками цього сезону. Натомість "Ліверпуль" бореться за чемпіонство. І зробити "підніжку" супернику у мерсисайдському дербі для "Евертона" буде за щастя. Але чи вдасться?

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Наполі – Ювентус

Початок: 21:30

Трансляція: "Футбол 2"

Ці команди посідають перші два місця у Серії А Та відрив "Ювентуса" від суперника складає 13 очок. Тож навіть після цього матчу нічого для "Ювентуса" не зміниться. Як і для "Наполі", який випереджає третій "Інтер" на 9 очок. Та перемогти "партенопеї" прагнуть будь-що.

Огляд матчів та відео голів усіх цих матчів – на Спорт24.

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