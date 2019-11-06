Відаль лежачи віддав курйозну передачу на Мессі – момент дня в Лізі чемпіонів (відео)

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Артуро Відаль
Артуро Відаль / ФК "Барселона"

Півзахисник "Барселони" Артуро Відаль запам'ятався курйозною передачею в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Славії".

У матчі проти празької "Славії" чилієць впав на газон, але встиг зорієнтуватися і зробив передачу головою на капітана каталонської команди.

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Саме цю передачу УЄФА обрав найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, "Барселона" сенсаційно втратила очки в матчі зі "Славією" на Камп Ноу (0:0).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Барселона
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