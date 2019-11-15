Розгромні перемоги Норвегії й Фінляндії та інші результати матчів відбору на Євро-2020
У п'ятницю, 15 листопада, відбудеться 8 матчів відбору на чемпіонат Європи 2020 року.
Вірменія – Греція 0:1
Голи: Лімніос, 34
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Норвегія – Фарерські острови 4:0
Голи: Регініуссен, 4, Фоссум, 8, Серлот, 62, 65
Фінляндія – Ліхтенштейн 3:0
Голи: Туомінен, 21, Пуккі, 64 (пен), 75
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