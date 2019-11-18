Розгромні перемоги Іспанії та Швейцарії, 9 голів від Італії: результати Євро-2020 18 листопада

У понеділок, 18 листопада, були зіграні 8 матчів у рамках відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

Гібралтар – Швейцарія 1:6 Голи: Стайч, 74 – Іттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Беніто, 75, Джака, 86 Читайте також: Хто з українських футболістів здобував путівку на Євро-2020: імена героїв Греція – Фінляндія 2:1 Голи: Манталос, 47, Галанопулос, 70 – Пуккі, 27 Ірландія – Данія 1:1 Голи: Догерті, 85 – Бретвейт, 73 Іспанія – Румунія 5:0 Голи: Руїс, 8, Морено, 33, 43, Рус (авт.), Оярсабаль, 90+2 Італія – Вірменія 9:1 Голи: Іммобіле, 8, 33, Дзаньоло, 9, 64, Барелла, 29, Романьйолі, 72, Жоржинью, 75 (пен), Орсоліні, 78, К'єза, 81 – Бабаян, 79 Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина 0:3 Голи: Чівич, 57, Ходжич, 64, 72 Мальта – Норвегія 1:2 Голи: Фенеш, 40 – Кінг Дж., 7, Серлот, 62 Нереалізований пенальті: Кінг Дж., 67 (Н) Швеція – Фарерські острови 3:0 Голи: Андерссон, 29, Сванберг, 72, Гвідетті, 80