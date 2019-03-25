Туреччина катком пройшлася по Молдові в матчі відбору до Євро-2020: відео
Другий тур групи H у рамках відбору до чемпіонату Європи 2020 року стартував матчем Туреччина – Молдова.
Туреччина – Молдова 4:0
Голи: Калдирим, 24, Тосун, 26, 53, Айхан, 70
Нереалізований пенальті: Їлмаз, 52
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Збірна команди Туреччини на власному полі легко розібралася з командою Молдови. Турки двічі відзначилися у кожному з таймів і могли забивати набагато більше.
Зазначимо, що матч обслуговувала бригада арбітрів з України на чолі з Сергієм Бойком. Арбітр обмежився двома жовтими картками, які отримали гості.
Джерело: 24 Канал
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