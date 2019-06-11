Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги Європи

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Жеребкування Ліги Європи
Жеребкування Ліги Європи / Фото з відкритих джерел

У жеребкуванні групового раунду Ліги Європи УЄФА взяли участь 14 клубів. Жеребкування відбулося 11 червня в Будинку європейського футболу в Ньоні, Швейцарія.

Учасники були розбиті на два кошики згідно з таблицею коефіцієнтів. З обох кошиків брали по одній кулі, опускали в чашу посередині та перемішували. Клуб, чия куля обрана першою, починає протистояння на своєму полі.

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"Прогрес" (Люксембург) – "Кардіфф Мет Юніверсіті" (Уельс)
"Ла-Фіоріта" (Сан-Маріно) – "Енгордані" (Андорра)
"Сан-Хулія" (Андорра) – "Європа" (Гібралтар)
"Балліміна Юнайтед" (Північна Ірландія) – "Рунавік" (Фарерські острови)
"Приштина" (Косово) – "Сент-Джозефс" (Гібралтар)
"Тре Фіорі" (Сан-Маріно) – "Клаксвік" (Фарерські острови)
"Баррі Таун" (Уельс) – "Кліфтонвілл" (Північна Ірландія)

Перші матчі відбудуться 27 червня, матчі-відповіді – 4 липня.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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