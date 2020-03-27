"Відчайдушний домогосподар" Коноплянка показав, як проводить карантин: фото
Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Євген Коноплянка весело проводить час у карантині. Він встиг стати шеф-кухарем, вчителем малювання та зайнявся прибиранням будинку.
Український футболіст Євген Коноплянка мало не щодня ділиться із вболівальниками тим, як проводить свій вільний час у карантині. Фото та відео гравець викладає у своєму інстаграмі.
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Євген Коноплянка став кухарем. Прийняв виклик від кухаря донецького клубу Любомира Тошіча. Наступними у цій естафеті стали Олександр Зінченко, Євген Шахов та ведучий Андрій Бєдняков.
Моя відповідь – залишайтесь вдома. Передаю естафету наступним кухарям. У вас 24 години. Вперед,
– написав футболіст.
Потім Євген перекваліфікувався у вчителя малювання для своєї доньки. Можливо саме донька була вчителем для футболіста, а не навпаки, це відомо лише Коноплянці.
У нас сьогодні урок малювання під контролем вчителя,
– пожартував Коноплянка.
Кооплянка наче все зробив по дому, але ж ні, останнім кроком стало прибирання будинку.
Боюсь уявити, що буде через декілька тижнів. Зупинись коронавірус! А то я цього не переживу,
– кумедно підписав фото.
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