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"Відчайдушний домогосподар" Коноплянка показав, як проводить карантин: фото

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Євген Коноплянка / instagram.com/konoplyanka.official

Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Євген Коноплянка весело проводить час у карантині. Він встиг стати шеф-кухарем, вчителем малювання та зайнявся прибиранням будинку.

Український футболіст Євген Коноплянка мало не щодня ділиться із вболівальниками тим, як проводить свій вільний час у карантині. Фото та відео гравець викладає у своєму інстаграмі.

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Євген Коноплянка став кухарем. Прийняв виклик від кухаря донецького клубу Любомира Тошіча. Наступними у цій естафеті стали Олександр Зінченко, Євген Шахов та ведучий Андрій Бєдняков.

Моя відповідь – залишайтесь вдома. Передаю естафету наступним кухарям. У вас 24 години. Вперед,
– написав футболіст.

Потім Євген перекваліфікувався у вчителя малювання для своєї доньки. Можливо саме донька була вчителем для футболіста, а не навпаки, це відомо лише Коноплянці.

У нас сьогодні урок малювання під контролем вчителя,
– пожартував Коноплянка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну а сегодня у нас урок ‍ под контролем учителя

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Кооплянка наче все зробив по дому, але ж ні, останнім кроком стало прибирання будинку.

Боюсь уявити, що буде через декілька тижнів. Зупинись коронавірус! А то я цього не переживу,
– кумедно підписав фото.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Спорту Спорт Євген Коноплянка Шахтар Футбол
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