Відібрав перемогу: легенда "Шахтаря" жорстко проїхався по рефері матчу з "Аталантою"

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Олег Матвєєв / Фото з відкритих джерел

Донецький "Шахтар" завершив виступ у груповому турнірі Ліги чемпіонів домашньою поразкою від "Аталанти", що не дозволило "гірникам" вийти в плей-офф.

Колишній форвард "Шахтаря" Олег Матвєєв, який у складі "гірників" ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, обурений суддівством у матчі проти "Аталанти".

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Відчуття, що арбітр вкрав у "Шахтаря" Лігу чемпіонів. Як можна було не дати другу жовту картку Мурієлю в епізоді з фолом на Додо, я не розумію. Не можна сказати, як би в підсумку завершився матч, але те, що "гірникам" стало б легше, це однозначно.

У поразці "Шахтаря" винен рефері. До пропущеного гола, знову-таки, спірного, "гірники" діяли компактно, впевнено, по результату. І хоч моментів біля воріт "Аталанти" було небагато, гра підопічним Луїша Каштру давалася. До того, як був вилучений Додо, "Шахтар", вважаю, повністю контролював хід поєдинку, Хіба що на початку зустрічі трохи напартачили,
– цитує Матвєєва "Команда №1".

Натомість "гірники" гратимуть в 1/16 фіналу Ліги Європи, але при жеребкуванні будуть серед несіяних команд. Таким же шляхом, як і "Шахтар", підуть бельгійський "Брюгге", грецький "Олімпіакос" і німецький "Баєр".

До слова, зіграти на цій стадії може і київське "Динамо", якщо виграє вирішальний матч в іспанського "Лугано".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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