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Відновлення УПЛ: з'явився календар матчів

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Відновлення УПЛ: з'явився календар матчів / shakhtar.com

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 планують дограти влітку. УПЛ уже розробила календар матчів, які потрібно дограти.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі "Футбол news" розповів про розробку календаря чемпіонату.

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У нас вже є готовий календар, яким чином ми будемо проводити чемпіонат після його відновлення. Як ми вже офіційно поінформували всі клуби, всі учасники ліги отримають мінімум два тижні на підготовку до першого матчу відновленого чемпіонату,
– заявив Дикий.

За його словами, щоб завершити сезон в УПЛ та Кубок України потрібно півтора місяця.

"Є деякі матчі, які будуть проводитися через 3 дні на 4-й. Середа-вихідний, є таке. Є три таких спарених тури", – сказав Дикий.

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За інформацією "ТаТоТаке", чемпіонат України планують відновити у середині червня.

В УПЛ залишилося дограти 9 турів. Лідером чемпіонату наразі є "Шахтар".

Останньою командою у турнірній таблиці є львівські "Карпати".

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Автор: Михайло Гема
Теги: УПЛ Новини Спорту Спорт Футбол
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