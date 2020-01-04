Відома французька фігуристка попалася на кокаїні

Французька фігуристка Лорін Лекавелье провалила допінг-тест. У крові спортсмени були знайдені сліди кокаїну.

З минулого літа француженка тренується в Італії, але з вересня не бере участь у змагальних прокатах.

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L'Équipe з'ясував причину відсутності спортсменки на змаганнях. Французьке видання з посиланням на джерела, близькі до французької федерації льодових видів спорту повідомляє, що дівчина провалила допінг-тест на заборонені речовини.

Лекавелье не виступила на чемпіонаті Франції в Дюнкерку в кінці грудня і не візьме участь у відбіркових змаганнях до чемпіонату Європи в січні.

23-річна фігуристка виступає за збірну Франції з 2014 року. Найкращим досягненням дівчини є п'яте місце на чемпіонаті Європи 2017 року.

Також Лекавелье – чемпіонка Франції (2017) і неодноразова призерка чемпіонатів Франції, переможниця турнірів Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) і Cup of Tyrol (2017, 2019).

Станом на 8 серпня 2019 року посідає 20-е місце в рейтингу Міжнародного союзу ковзанярів.