Відомі українські спортсмени-"поліглоти" і їх мовні курйози: кумедне відео

У свідому випуску програми "Спорт навиворіт" – Андрій Шевченко так ідеально освоїв італійську, що його тепер запрошують експертом на тамтешні спортивні канали. Андрій Воронін на хорошому рівні вивчив німецьку. Однак Шева і Воронін винятки із загалом сумної тенденції, адже спілкування іноземною мовою для українських спортсменів і тренерів – ще та морока.

Також у випуску: Soapbox race – в перекладі – це перегони на коробках з-під мила. Якщо "Формула-1" – королева автоспорту, то Soapbox – блазень при її дворі. У транспортних засобів на цих пеергонах навіть немає мотору. Як вони їздять? Відповідь дуже проста – їх просто спускають з гірки. Особливого колориту таким розвагам додає вигляд таких машинок, їх роблять у формі різних тварин, у формі напоїв чи їжі і ще багато різних варіантів.