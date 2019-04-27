Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину

Гравці відомого англійського клубу "Болтон", який наразі виступає в другій за значимістю лізі Англії Чемпіоншипі, відмовилися догравати сезон.

Матч 45-го туру англійського Чемпіоншипу між "Болтоном" і "Брентфордом", який мав би відбутися 27-го квітня, був скасований, повідомляє BBC.

Читайте також: Тренера "Челсі" жорстко обзивали під час матчу, він заплатить серйозний штраф

Таке рішення було прийнято Англійською футбольною лігою за 16 годин до початку гри у зв'язку із заявою футболістів "Болтона", які повідомили, що вони не вийдуть на поле поки перед ними не будуть погашені борги по заробітній платі.

Долю зустрічі вирішить дисциплінарна комісія, яка вже поклала провину за зрив матчу на сторону, яка приймала гру.

Раніше "Болтон" офіційно оформив пониження в третій за силою дивізіон Англії. Клуб заборгував гравцям зарплату за березень. У турнірній таблиці Чемпіоншипа команда займає 23-е місце, в 44 матчах першості набравши 32 очка. "Брентфорд" – на 15-му місці.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram