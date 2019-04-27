Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину

175 Читать новость на русском
Футболістам "Болтона" не платять зарплату
Футболістам "Болтона" не платять зарплату / bwfc.co.uk

Гравці відомого англійського клубу "Болтон", який наразі виступає в другій за значимістю лізі Англії Чемпіоншипі, відмовилися догравати сезон.

Матч 45-го туру англійського Чемпіоншипу між "Болтоном" і "Брентфордом", який мав би відбутися 27-го квітня, був скасований, повідомляє BBC.

Читайте також: Тренера "Челсі" жорстко обзивали під час матчу, він заплатить серйозний штраф

Таке рішення було прийнято Англійською футбольною лігою за 16 годин до початку гри у зв'язку із заявою футболістів "Болтона", які повідомили, що вони не вийдуть на поле поки перед ними не будуть погашені борги по заробітній платі.

Долю зустрічі вирішить дисциплінарна комісія, яка вже поклала провину за зрив матчу на сторону, яка приймала гру.

Раніше "Болтон" офіційно оформив пониження в третій за силою дивізіон Англії. Клуб заборгував гравцям зарплату за березень. У турнірній таблиці Чемпіоншипа команда займає 23-е місце, в 44 матчах першості набравши 32 очка. "Брентфорд" – на 15-му місці.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як прикрасити будинок до Великодня: 10 небанальних ідей з фото
сьогодні
6935
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
сьогодні 10:53 Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
175
Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
26 квітня 20:39 Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
5245
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
26 квітня 13:27 На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
2131
Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
26 квітня 10:48 Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
3579
Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
25 квітня 21:08 Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
790
Новини
Більше новин
Залиште відгук