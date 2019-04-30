Відомий британський супертяж пригрозив не залишити живого місця від українця Усика

Британський суперважковаговик Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) висловив готовність провести поєдинок проти українського боксера Олександра Усика (16-0, 12 КО).

За словами Уайта, Усик не зможе впевнено себе вести в супертяжах. Більш того, у нього немає шансів проти габаритних боксерів.

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Я вже говорив, що готовий битися [з Усиком]. Про це я говорив ще кілька років тому. Я готовий провести бій з будь-яким боксером, якщо бути чесним. Не думаю, що Усик зможе проявити себе в супертяжах. Він переміг багатьох хлопців, але це суперважка вага. Це абсолютно інша справа.

Я не збираюся провести з ним боксерський поєдинок. Я не збираюся вистояти проти нього в рингу, спробувати перебоксувати. Ні. Я спробую вистежити його і побити всюди. Як тільки можливо, буду бити", – заявив Уайт.

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

Відомо, що Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика. Скільки за цей бій отримає українець – поки невідомо.

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