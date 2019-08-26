Відомий екс-гравець збірної України зламав ногу на тренуванні "Карпат"

Захисник "Карпат" Олександр Кучер вибув на тривалий термін через важку травму. Досвідчений центрбек на тренуванні отримав перелом ноги.

Про це повідомили в ефірі програми "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1". Детальнішої інформації про характер перелому наразі немає.

Читайте також: "Зоря" мінімально перемогла "Карпати" у Львові: відео

Кучер приєднався до "Карпат" лише кілька тижнів тому і провів один матч – проти "Олімпіка", в якому "зелено-білі" здобули свою поки єдину перемогу в чемпіонаті.

У травні 2006 року футболіст підписав контракт з донецьким "Шахтарем", в складі якого провів 11 сезонів, виграв всі можливі українські трофеї, завоював Кубок УЄФА і брав участь в Лізі чемпіонів.

Попередньою командою футболіста був турецький "Кайсеріспор", де він провів два сезони. Також Кучер зіграв понад півсотні матчів за національну збірну України.