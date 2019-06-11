Відомий французький гонщик врятував свою сім'ю від грабіжників

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Ромен Грожан
Ромен Грожан / AFP

Французький пілот Формули-1 Ромен Грожан здійснив сміливий вчинок. 33-річний спортсмен став на шляху грабіжників, коли ті увірвалися до його будинку уночі.

Про це розповіла дружина Ромена Маріон. Судячи з її слів, в момент спроби скоєння злочину в будинку перебувала вся сім'я Грожана, в тому числі і діти.

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Спортсмени, котрі видають прекрасні виступи, часто вважаються героями. Я ніколи не погоджувалася з таким визначенням. Вони не рятують світ, а прикрашають його. Зараз я можу сказати про те, що мій чоловік є і спортсменом, і героєм.

Сьогодні вночі до нашого будинку пробралися крадії. На щастя, ніхто не постраждав, і діти навіть не знали, що нам загрожує небезпека. Роман без коливань став біля грабіжників на шляху, захистивши свою сім'ю. Мені ніколи не подобалося демонструвати своє приватне життя в пресі або соціальних мережах, але героїв повинні знати. Я живу з одним з них. Дякую, моє кохання,
– написала Маріон на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvent, on dit des sportifs qui accomplissent de grandes performances qu’ils sont des héros. Je n’ai jamais été d’accord avec ce terme; ils ne sauvent pas le monde, ils l’embellissent! Bien sûr, c’est déjà beaucoup. Aujourd’hui cependant, je peux dire de mon mari qu’il est les deux: un sportif et un héros. Cette porte-fenêtre est celle par laquelle des cambrioleurs se sont introduits chez nous cette nuit. Personne n’a été blessé heureusement, et nos enfants ne sauront même jamais rien de la frayeur qui a été la nôtre, grâce à @grosjeanromain qui n’a pas hésité à bondir face à eux pour leur barrer le chemin et protéger sa famille. Je n’ai jamais aimé étaler notre vie privée dans la presse ou sur les réseaux, mais les héros gagnent à être connus, à être reconnus, et je vis avec l’un d’entre eux. Merci mon amour. #heros #loveofmylife #courage #merci

Публикация от Marion Jolles Grosjean (@mariongrosjean)

Спорт 24 писав, що на гран-прі Канади Грожан зайняв 14 місце, а виграв гонку Льюїс Хемілтон після того, як оштрафували Себастьяна Феттеля.

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Теги: Новини Спорту Спорт Формула-1 Пограбування
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