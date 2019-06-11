Відомий французький гонщик врятував свою сім'ю від грабіжників

Французький пілот Формули-1 Ромен Грожан здійснив сміливий вчинок. 33-річний спортсмен став на шляху грабіжників, коли ті увірвалися до його будинку уночі.

Про це розповіла дружина Ромена Маріон. Судячи з її слів, в момент спроби скоєння злочину в будинку перебувала вся сім'я Грожана, в тому числі і діти.

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Спортсмени, котрі видають прекрасні виступи, часто вважаються героями. Я ніколи не погоджувалася з таким визначенням. Вони не рятують світ, а прикрашають його. Зараз я можу сказати про те, що мій чоловік є і спортсменом, і героєм.

Сьогодні вночі до нашого будинку пробралися крадії. На щастя, ніхто не постраждав, і діти навіть не знали, що нам загрожує небезпека. Роман без коливань став біля грабіжників на шляху, захистивши свою сім'ю. Мені ніколи не подобалося демонструвати своє приватне життя в пресі або соціальних мережах, але героїв повинні знати. Я живу з одним з них. Дякую, моє кохання,

– написала Маріон на своїй сторінці в Instagram.

Спорт 24 писав, що на гран-прі Канади Грожан зайняв 14 місце, а виграв гонку Льюїс Хемілтон після того, як оштрафували Себастьяна Феттеля.

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