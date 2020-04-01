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Відомий футболіст "Андерлехта" Компані з власної кишені буде виплачувати гравцям зарплату

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Венсан Компані / twitter.com/rscanderlecht

Футболіст "Андерлехта" та збірної Бельгії Венсан Компані проявив ініціативу та з власної кишені буде виплачувати зарплату гравцям команди. Бельгієць хоче допомогти команді в період карантину через пандемію коронавірусу.

Наразі "Андерлехт" відчуває певні проблеми з фінансами через зупинку внутрішньої першості. Аби не звільняти персонал клубу задля збереження фінансового балансу, керівництво клубу вирішило дещо скоротити виплати гравцям.

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33-річний захисник Венсан Компані готовий допомогти клубу. Це станеться в разі, якщо його одноклубники відмовляться від пропозиції керівництва добровільно піти на зменшення зарплат.

Раніше футболісти команди відмовилися від зарплати за березень, що дало змогу клубу протриматись у важкий час.

"Андерлехт" – рідний клуб футболіста, де розпочав свою кар'єру ще у 2003 році. Тоді Компані зіграв 73 поєдинки та двічі виборював титул чемпіона Бельгії.

У сезоні 2017/18 за "МанСіті" взяв участь лише у 17 матчах Прем'єр-ліги, здобувши свій третій титул чемпіона Англії. Із своїх восьми років у складі англійського клубу, він два роки лікувався від травм. У кар'єрі футболіста за підрахунком було близько 40 різних пошкоджень.

  • Компані прийшов у "Андерлехт" у якості тренера, який грає, але швидко відмовився від своєї ідеї.
  • Компані перебрався до "Андерлехта" у липні 2019 року з англійського "Манчестер Сіті", за який провів цілих 11 сезонів. За "городян" оборонець провів 358 матчів, у яких зумів забити 20 голів.
  • Цього сезону на рахунку Компані 18 матчів у всіх турнірах, один забитий гол та одна результативна передача.
  • Зараз "Андерлехт" розташовується на восьмій сходинці турнірної таблиці Про Ліги, у їх активі 43 набраних пункти.

Додамо, що більшість європейських клубів скоротили зарплати футболістам, але далеко не усіх гравців влаштували такі пропозиції керівництв.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Коронавірус COVID-19
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