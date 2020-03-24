24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Відомий футбольний тренер Фатіх Терім захворів на коронавірус

-
Фатіх Терім / blick.ch

У головного тренера турецького "Галатасарая" Фатіха Теріма виявили коронавірус. Наставник здав тест на вірус, результат якого виявився позитивним.

Про це 66-річний фахівець розповів у своєму твіттері. Терім позитивно налаштований та просить усіх вболівальників не турбуватись.

Читайте також Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Згідно зі зроблених результатами тестів, мій результат на коронавірус виявився позитивним. Я в хороших руках у лікарні. Не турбуйтесь. Постараюся поспілкуватися в найближчі терміни,
– прокоментував Терім.

Зазначимо, що Терім вже четвертий раз очолює турецький "Галатасарай" (1996/2000, 2002/2004, 2011/2013 та 2017 до сьогодні). 

Раніше Терім на батьківщині працював з "Анкарагюджю", "Гьозтепе", збірною Туреччини, а також італійськими "Фіорентиною" і "Міланом". У 2008 році він привів свою національну команду до 3-го місця на чемпіонаті світу. З «Галатасараєм» в 2000 році він вигравав Кубок УЄФА.

Додамо, що спортивний світ сколихнуло декілька втрат від коронавірусу.

Втрати спортивного світу від коронавірусу

  • Першою, хто помер через захворювання коронавірусу у спортивному світі стала іранська футболістка Ільхайм Шейхи.
  • 15 березня помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії.
  • Іранський тренер з футболу і міні-футболу Ахмад Тахері 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.
  • Колишній президент італійського клубу Андреа Мікелі помер від коронавірусу у 37 років.
  • Колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет помер від коронавірусу.
  • Коронавірус забрав життя відомого спортивного журналіста Хосе Марії Кандели.
  • Кілька днів тому від коронавірусної інфекції помер експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс. Йому було 76 років.

Спалах COVID-19 була зафіксована в Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, в усьому світі від вірусу померло понад 16 тисяч осіб.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Курс валют на 24 березня: долар суттєво подорожчав, євро – знову більше за 30 гривень
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 09:37 Тренуйся разом зі Світоліною: тенісистка поділилась програмою тренувань – відео
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
23 березня 19:05 Українець Чигринський потрапив у символічну збірну "Барселони" разом з Коутіньо та Ібрагімовічем
Ігор Саджениця
23 березня 18:18 Майк Тайсон оригінальним способом заробляє 20 тисяч доларів у день під час карантину
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук