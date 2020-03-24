Відомий футбольний тренер Фатіх Терім захворів на коронавірус
У головного тренера турецького "Галатасарая" Фатіха Теріма виявили коронавірус. Наставник здав тест на вірус, результат якого виявився позитивним.
Про це 66-річний фахівець розповів у своєму твіттері. Терім позитивно налаштований та просить усіх вболівальників не турбуватись.
Читайте також Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Згідно зі зроблених результатами тестів, мій результат на коронавірус виявився позитивним. Я в хороших руках у лікарні. Не турбуйтесь. Постараюся поспілкуватися в найближчі терміни,
– прокоментував Терім.
Зазначимо, що Терім вже четвертий раз очолює турецький "Галатасарай" (1996/2000, 2002/2004, 2011/2013 та 2017 до сьогодні).
Раніше Терім на батьківщині працював з "Анкарагюджю", "Гьозтепе", збірною Туреччини, а також італійськими "Фіорентиною" і "Міланом". У 2008 році він привів свою національну команду до 3-го місця на чемпіонаті світу. З «Галатасараєм» в 2000 році він вигравав Кубок УЄФА.
Додамо, що спортивний світ сколихнуло декілька втрат від коронавірусу.
Втрати спортивного світу від коронавірусу
- Першою, хто помер через захворювання коронавірусу у спортивному світі стала іранська футболістка Ільхайм Шейхи.
- 15 березня помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії.
- Іранський тренер з футболу і міні-футболу Ахмад Тахері 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.
- Колишній президент італійського клубу Андреа Мікелі помер від коронавірусу у 37 років.
- Колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет помер від коронавірусу.
- Коронавірус забрав життя відомого спортивного журналіста Хосе Марії Кандели.
- Кілька днів тому від коронавірусної інфекції помер експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс. Йому було 76 років.
Спалах COVID-19 була зафіксована в Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, в усьому світі від вірусу померло понад 16 тисяч осіб.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
Вибір редакції
-
Фінали єврокубків відкладені, рекордні преміальні для збірної України: новини спорту 23 березнясьогодні , 07:05
-
Фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи відкладені на невизначений час: офіційне рішення УЄФА23 березня , 20:17
-
Олімпіада-2020: оргкомітет взяв 4 тижні на прийняття рішення щодо перенесення Ігор23 березня , 16:44