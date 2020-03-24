Відомий футбольний тренер Фатіх Терім захворів на коронавірус

У головного тренера турецького "Галатасарая" Фатіха Теріма виявили коронавірус. Наставник здав тест на вірус, результат якого виявився позитивним.

Про це 66-річний фахівець розповів у своєму твіттері. Терім позитивно налаштований та просить усіх вболівальників не турбуватись.

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Згідно зі зроблених результатами тестів, мій результат на коронавірус виявився позитивним. Я в хороших руках у лікарні. Не турбуйтесь. Постараюся поспілкуватися в найближчі терміни,

– прокоментував Терім.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Зазначимо, що Терім вже четвертий раз очолює турецький "Галатасарай" (1996/2000, 2002/2004, 2011/2013 та 2017 до сьогодні).

Раніше Терім на батьківщині працював з "Анкарагюджю", "Гьозтепе", збірною Туреччини, а також італійськими "Фіорентиною" і "Міланом". У 2008 році він привів свою національну команду до 3-го місця на чемпіонаті світу. З «Галатасараєм» в 2000 році він вигравав Кубок УЄФА.

Додамо, що спортивний світ сколихнуло декілька втрат від коронавірусу.

Втрати спортивного світу від коронавірусу

Першою, хто помер через захворювання коронавірусу у спортивному світі стала іранська футболістка Ільхайм Шейхи.

15 березня помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії.

Іранський тренер з футболу і міні-футболу Ахмад Тахері 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

Колишній президент італійського клубу Андреа Мікелі помер від коронавірусу у 37 років.

Колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет помер від коронавірусу.

Коронавірус забрав життя відомого спортивного журналіста Хосе Марії Кандели.

Кілька днів тому від коронавірусної інфекції помер експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс. Йому було 76 років.

Спалах COVID-19 була зафіксована в Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, в усьому світі від вірусу померло понад 16 тисяч осіб.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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