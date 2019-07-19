Відомий коментатор офіційно покинув телеканали "Футбол 1/2"

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Віктор Вацко
Віктор Вацко / Фото з відкритих джерел

Відомий український телекоментатор Віктор Вацко офіційно покинув телеканали "Футбол 1/2". Вацко вирішив зосередитися на своїх проектах.

Про те, що Вацко покидає телеканали у своєму Instagram повідомив директор "Футбол 1/2" Олександр Денисов.

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Віктор Вацко покидає телеканали "Футбол", він прийняв рішення повністю зосередитися на власних проектах. Вітя, я вдячний тобі за все, ти зробив вагомий внесок у розвиток каналів "Футбол". Ми пропрацювали пліч-о-пліч багато років, і я з упевненістю можу сказати – це був незабутній час.

Я не думаю, що варто говорити щось про прощання, ми залишаємося поруч, та й хіба мало, що там у майбутньому. У будь-якому випадку, я вірю, що у тебе все вийде. До побачення, друже,
– написав Денисов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внёс весомый вклад в развитие каналов Футбол. @v.vatsko , мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг! #footballuatv #великийфутбол

Допис, поширений Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Вацко працював на телеканалах "Футбол 1/2" з 2010 до 2012 року, а також з 2013-го до 2019-го. Вацко коментував матчі чемпіонату України, збірної України, єврокубки та чемпіонат Англії.

Також Вацко працював на телеканалах УТ-1, "Інтер", "Спорт-1" та ICTV. У YouTube Вацко має власні футбольні програми "Вацко Live" та "Легіонер".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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