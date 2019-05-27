Відомий нападник відверто розповів про затримки зарплати у київському "Арсеналі"

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Сергій Гринь
Сергій Гринь / ФК "Арсенал-Київ"

Екс нападник "Шахтаря", "Маріуполя", "Олімпіка" та "Вайле", а нині вільний агент Сергій Гринь розповів про труднощі в київському "Арсеналі", кольори якого він захищав у першій частині сезону 2018/2019.

За словами форварда, зарплат гравці клубу не бачили по кілька місяців, а клубу не варто видавати атестацію на наступний сезон.

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В "Арсеналі" я грав і забивав, на мене звертали увагу. Єдиний момент, що в клубі були негідники, я навіть не знаю, як їх можна назвати інакше. Нам не платили зарплати по 3-4 місяці. Футболісти в Києві знімали квартири, у багатьох були сім'ї, і деякі навіть не могли за ці квартири заплатити. Я вважаю, що так бути не повинно. Такому клубу не місце в Прем'єр-лізі, і йому не повинні видавати атестат на наступний сезон,
цитує Гриня "Футбол 24".

В "Арсеналі" Гринь грав з березня 2018-го і до кінця року на правах оренди з "Шахтаря". На його рахунку 4 голи у 8 матчах Прем'єр-ліги.

Нещодавно українські форварди Владлен Юрченко та Сергій Гринь покинули "Вайле". Клуб вилетів з елітного дивізіону чемпіонату Данії за підсумками сезону.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Арсенал-Київ
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