Відомий український арбітр судитиме матчі чемпіонату Росії
Український арбітр Анатолій Жабченко увійшов до списку суддів, які допущені до обслуговування матчів чемпіонату Росії.
РФС тимчасово затвердив список арбітрів на матчі під своєю егідою – остаточний варіант буде затверджений на наступному засіданні. До нього увійшов 40-річний Анатолій Жабченко, повідомляє "Спорт Експресс".
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Жабченко народився в Сімферополі. Довгий час він обслуговував ігри чемпіонату України. Суддя високої кваліфікації. У 2013-му став арбітром ФІФА.
Останній матч в українській Прем'єр-лізі судив навесні 2017 року. Потім протягом двох років працював на іграх змагань, що проходили в Криму. У Жабченка російське громадянство.
Спорт 24 писав, що українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль працювала на поєдинку заключного туру групового раунду жіночого чемпіонату світу-2019 Камерун – Нова Зеландія.