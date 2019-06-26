Відомий український арбітр судитиме матчі чемпіонату Росії

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Анатолій Жабченко
Анатолій Жабченко / ФК "Динамо"

Український арбітр Анатолій Жабченко увійшов до списку суддів, які допущені до обслуговування матчів чемпіонату Росії.

РФС тимчасово затвердив список арбітрів на матчі під своєю егідою – остаточний варіант буде затверджений на наступному засіданні. До нього увійшов 40-річний Анатолій Жабченко, повідомляє "Спорт Експресс".

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Жабченко народився в Сімферополі. Довгий час він обслуговував ігри чемпіонату України. Суддя високої кваліфікації. У 2013-му став арбітром ФІФА.

Останній матч в українській Прем'єр-лізі судив навесні 2017 року. Потім протягом двох років працював на іграх змагань, що проходили в Криму. У Жабченка російське громадянство.

Спорт 24 писав, що українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль працювала на поєдинку заключного туру групового раунду жіночого чемпіонату світу-2019 Камерун – Нова Зеландія.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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