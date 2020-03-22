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Відомий український легкоатлет Дмитренко потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги

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Руслан Дмитренко / mir-la.com

Титулований український легкоатлет Руслан Дмитренко потрапив у жахливу аварію під Києвом. Спортсмен отримав численні травми та потребує фінансової допомоги.

У Бориспільському районі. що під Києвом між собою зіткнулися Lanos і Renault. Постраждалих в терміновому порядку госпіталізували.

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Незабаром бігунка Ольга Ляхова в своєму фейсбуці поділилася записом жінки, яка називає себе однокласницею постраждалого і просить допомогти йому в зборах коштів для операції.

Друзі! Однокласники! Односельці! Вчора 21.03.2020 в ДТП потрапив мій однокласник Дмитренко Руслан Григорович. Внаслідок ДТП отримав численні переломи (ніг і рук). Просимо всіх небайдужих допомогти фінансово,
– написала жінка.


Страшна аварія за участю українського легкоатлета

  • На Універсіаді-2013 спортсмен завоював дві срібні нагороди.
  • У 2014 році на Кубку світу зі спортивної ходьби у китайському місті Тайцан Руслан здобув перемогу на дистанції 20 км, встановивши Національний рекорд 1:18:37
  • Руслан Дмитренко брав участь у двох Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Додамо. що у лютому 2019 року Руслан Дмитренко був дискваліфікований до 4 травня 2020 за порушення антидопінгових правил з анулюванням усіх результатів спортсмена, показаних за період з 14 серпня 2009 року до 3 серпня 2012 року.

Звістка про початок антидопінгового розслідування з'явилась незадовго до Командного чемпіонату світу-2018, в якому спортсмен мав брати участь і від якого він відмовився.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Аварії та ДТП Легка атлетика Новини Спорту Спорт
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