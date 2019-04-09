Відомий український нападник звинуватив клуб УПЛ в обмані і непорядності

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Сергій Гринь
Сергій Гринь / ФК "Арсенал-Київ"

Екс-нападник "Арсеналу-Києва" Сергій Гринь розповів про заборгованості в своєму колишньому клубі.

За словами футболіста, каноніри все ще не заплатили йому, як і ряду інших футболістів.

Ви знали, що російський коментатор звинуватив Федецького у брехні про московський клуб?

Фактично втратив надію. Вони мені повинні ще три зарплати, це пристойні гроші. Зробили непорядно, не розумію, як цей клуб допускають до чемпіонату, адже вони повинні багатьом футболістам.

Просто не платили, забрали контракти і додатки. Гендиректор Москаленко відправляв до бухгалтера, а той назад до нього. Так і ходили по колу. Напевно, такий обман можливий тільки в Україні", – сказав Гринь у інтерв'ю "Команда №1".

В "Арсеналі" Гринь грав з березня 2018-го і до кінця року на правах оренди з "Шахтаря". На його рахунку 4 голи у 8 матчах Прем'єр-ліги. Взимку він перейшов вільним агентом у "Вайле".

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Теги: Спорт Футбол ФК Арсенал-Київ УПЛ
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