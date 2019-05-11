Відомій українській тенісистці потрібна фінансова допомога для термінової операції

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Дарія Лопатецька потребує фінансової допомоги
Дарія Лопатецька потребує фінансової допомоги

Українська тенісистка Дарія Лопатецька отримала серйозну травму на турнірі в Римі – розрив меніска. Тепер 16-річній українці потрібна термінова операція.

Сім'я 16-річної української тенісистки  звернулася за допомогою в зборі фінансових коштів для термінової операції, повідомляє btu.org.ua.

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У четвер, 9 травня, виступаючи на професійному турнірі в Римі, член збірної команди України з тенісу, багаторазова чемпіонка Європи та світу в складі збірної команди України, Дарія Лопатецька, отримала травму – розрив меніска.

Тепер їй необхідна термінова операція. Клініка в Італії погодилася зробити екстрену операцію позачергово. Вартість – 12 тисяч євро.

Ця операція дасть шанс повернутися українській тенісистці на корт. Просимо всіх небайдужих до долі Дар'ї надати посильну допомогу.

Номер карти в Приватбанку: 5168 7422 3231 0825 (Лопатецька Дарія Валеріївна).

Номер телефону сестри Дарини: +38 (093) 056-21-41 (Марія).

Сподіваємося на Вашу допомогу", – сказано у зверненні.

Наступного тижня українка повинна була зіграти в кваліфікації турніру ITF World Tennis Tour в Трнаві, а потім в основній сітці 25-тисячника в Єрусалимі, який пройде 20-26 травня.

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Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Лопатецька Теніс
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