Відомий український тренер натякнув на своє повернення у футбол

Віталій Кварцяний, який працював наставником "Волині", зізнався, що хотів би повернутися до тренерської роботи.

Віталій Кварцяний у інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" розповів, чому призупинив тренерську діяльність і заявив про підготовку себе до можливого повернення в футбол.

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"Я припинив тренерську діяльність, тому що мені стало нецікаво. Зараз, звичайно, сумуєш за інтенсивною футбольному житті, по тому адреналіну, по напрузі. Футбол – це така справа, від якого не вилікуєшся.

Зараз займаюся собою, своїм здоров'ям. Якщо повернутися до роботи – щоб з футболістами кроси бігати, бути в тонусі. Займаюся спортом: стрибки, перекиди,

– сказав Кварцяний.

Віталій Кварцяний відомий в українському футболі завдяки своєрідній манері висловлювань на прес-конференціях і емоційній поведінці під час матчів.

Останнім місцем роботи Кварцяного була "Волинь", де він був одночасно президентом і тренером. Влітку 2017 року він пішов у відставку з обох посад.

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