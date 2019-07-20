Відомий український тренер очолив європейську збірну з футболу

1206 Читать новость на русском
Семен Альтман
Семен Альтман / Фото з відкритих джерел

73-річний український фахівець Семен Альтман отримав посаду виконуючого обов'язки головного тренера збірної Молдови.

Про це інформує видання moldfootball.com.

Читайте також: Справа Мораеса: Люксембург прийняв несподіване рішення

Повідомляється, що місцева Федерація футболу розірвала контракт з попереднім наставником збірної Олександром Спиридоном – колишнім асистентом Мірчі Луческу в "Шахтарі" і "Зеніті". Рішення про зміну головного тренера було прийнято Виконкомом Федерації футболу Молдови.

До цього 73-річний Альтман обіймав посаду директора національної збірної Молдови. Останнім місце роботи українця в якості тренера була сімферопольська "Таврія", яку він покинув в 2012 році.

Семен Альтман добре відомий молдавським любителям футболу по успішній роботі з "Зімбру" в кінці 90-х років. У союзний час він працював тренером московського "Динамо", а після – в ряді українських клубів.

Входив до тренерського штабу збірних України і Південної Кореї, а також обіймав адміністративні посади в Федерації футболу України, а з недавніх пір – і Молдови.

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
22 липня
131632
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Молдова
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
354
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9547
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4863
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
372
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2523
Новини
Більше новин
Залиште відгук