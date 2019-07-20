Відомий український тренер очолив європейську збірну з футболу

73-річний український фахівець Семен Альтман отримав посаду виконуючого обов'язки головного тренера збірної Молдови.

Про це інформує видання moldfootball.com.

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Повідомляється, що місцева Федерація футболу розірвала контракт з попереднім наставником збірної Олександром Спиридоном – колишнім асистентом Мірчі Луческу в "Шахтарі" і "Зеніті". Рішення про зміну головного тренера було прийнято Виконкомом Федерації футболу Молдови.

До цього 73-річний Альтман обіймав посаду директора національної збірної Молдови. Останнім місце роботи українця в якості тренера була сімферопольська "Таврія", яку він покинув в 2012 році.

Семен Альтман добре відомий молдавським любителям футболу по успішній роботі з "Зімбру" в кінці 90-х років. У союзний час він працював тренером московського "Динамо", а після – в ряді українських клубів.

Входив до тренерського штабу збірних України і Південної Кореї, а також обіймав адміністративні посади в Федерації футболу України, а з недавніх пір – і Молдови.