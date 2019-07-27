Відомий український тренер розповів, що думає про футболістів, які їдуть в Росію

Колишній головний тренер "Металіста-1925" Олександр Горяїнов поділився думкою про українських футболістів, які їдуть грати в Росію.

Олександр Горяїнов розповів в інтерв'ю Stargorod Sport, що ні переїхав би до Росії, якби він був гравцем.

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Вважаю, що зараз українським футболістам їхати в Росію однозначно не варто. Це моя думка. Десь, напевно, ставлення до них змінюється. Ми всі прекрасно знаємо, що йде війна і хто в цьому винен. І їхати туди. Вважаю, що навіть слова "Мені потрібно годувати сім'ю" – це тупі відмазки,

– сказав Горяїнов.

Горяїнов покинув пост наставника "Металіста-1925" наприкінці травня. Олександр працював в клубі з моменту його заснування в 2016 році і раніше займав посади помічника головного тренера і тренера воротарів.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін"), Денис Кулаков ("Урал") та Денис Сагуткін ("Єнісей"). Перші троє переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".

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Також вирушили до Росії півзахисники Артем Полярус, який перебрався з "Олександрії" в "Хімки", і Руслан Кисіль, який прилучився до "Балтики".