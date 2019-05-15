Відомого боксера відсторонили від боїв через секс-скандал й відправили на навчальні курси

Болгарському боксеру Кубрату Пулєву продовжили відсторонення від виступів на американських рингах через скандал з домаганнями.

Після поєдинку з Богданом Діну болгарин давав коментар журналістці Vegas Sports Daily Дженні Суше. У кінці розмови вона запитала Пулєва про можливий бій проти британця Тайсона Ф'юрі, після чого боксер несподівано поцілував її в губи. Внаслідок цього розгорівся скандал.

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Члени Атлетичної комісії штату Каліфорнія одноголосно проголосували за те, щоб залишити в силі вже впроваджене адміністративне відсторонення боксера, повідомляє BoxingScene. Тепер долю Кубрата вирішать на наступному засіданні комісії 22 липня.

До появи перед комісією влітку Пулєв повинен буде пройти курс навчання з питань сексуальних домагань – чому це недобре. Тільки після отримання відповідного сертифікату він може подавати прохання про відновлення ліцензії.

В іншому випадку він буде відсторонений на 12 місяців й оштрафований на додаткові 2 500 доларів.

Припинення ліцензії CSAC поширюється на всю територію Північної Америки. Відтак, Кубрат може боксувати в Європі.

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